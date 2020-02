Buurtbus 103 zoekt nieuwe chauffeurs, zorgen bij planning over de zomer

Een van de vrijwilligers die al jaren op de buurtbus rijdt is Manus. Twee keer per week rijdt hij twee uutjes en af en toe valt hij in als er iemand ziek is. Manus was eerder vrachtwagenchauffeur. De buurtbus is daarom een leuke klus nu hij met pensioen is. "Het verveelt nooit. Met vaste klanten bouw je een relatie op en in de zomer heb je toeristen. En de omgeving is gewoon hartstikke mooi."