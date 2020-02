Taart, sjoelen en dammen: Jouster ouderen hebben huiskamer buitenshuis

De ouderen kunnen bij de dagbesteding enkele uren hun zinnen verzetten. Zo is er ruimte om spelletjes te doen, zoals sjoelen of dammen. Maar er is ook een mogelijkheid om samen te eten.

Brede doelgroep

Dagbesteding is normaal gesproken voor mensen met een 'indicatie', oftewel mensen bij wie officieel is aangegeven dat er een vorm van zorg nodig is. Hof en Hiem wil de doelgroep echter breder maken. "Bij deze vorm willen we ook deelnemers binnenkrijgen zonder indicatie, zodat ook zij deze service kunnen gebruiken", zegt Witteveen.

De mensen kunnen dan ook een of meerdere dagen dagbesteding boeken, en moeten die dan zelf betalen. De dagbesteding van Hof en Hiem in het wijkcentrum is een dag per week open, op donderdag, en is voor de ouderen een mooi moment om even het huis te verlaten of bij te praten. Bij de eerste samenkomst gaat dat al goed. Zo is de sjoelcompetitie direct al geopend met een topscore van 32 punten.