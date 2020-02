Informatie over inhoud containers MSC Zoe blijft beperkt

Wat volgde was een hoorzitting en later een bijeenkomst met medewerkers van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de ramp. Vervolgens werd uiteindelijk een iets gedetailleerdere ladinglijst verstrekt.

Uitspraak gevraagd

Toch kan die aangevulde lijst de onduidelijkheid over de inhoud van containers op schepen van deze omvang niet wegnemen, vinden de omroepen. Met als gevolg dat de minister om een uitspraak is gevraagd over het bezwaar tegen het eerdere Wob-besluit.

De minister laat daarin weten dat de bezwaren van de omroepen deels gegrond zijn. Daarbij gaat het om het pas verstrekken van meer gegevens nadat er bezwaar was aangetekend. "Ik had uw verzoek ruimer kunnen interpreteren", aldus de bewindsvrouw.

Meldplicht

Ze benadrukt dat Rijkswaterstaat en haar ministerie nu geen aanvullende informatie meer hebben over de inhoud van de containers op de MSC Zoe. Daarbij wordt gewezen op de beperkte meldplicht voor zeevaartschepen die territoriale wateren passeren, zoals bij de MSC Zoe het geval was.

Die meldplicht heeft alleen betrekking op gevaarlijke stoffen. Wat de minister betreft, gaat dat veranderen. "Ik wil in overleg met de sector over de vraag of de informatiepositie van overheden ten aanzien van niet-gevaarlijke lading kan worden verbeterd."