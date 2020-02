HEA! Veertig jaar brood bezorgen

Marten Hoekstra uit Workum bezorgt elke dag bij zo'n 200 klanten brood aan huis in Ferwoude en omgeving. Generaties zijn met hem opgegroeid, want hij doet dit werk inmiddels al veertig jaar. Met pijn in het hart moet Hoekstra er nu mee ophouden. Zijn winkelwagen geeft het op en het is niet meer de moeite waard om die op te knappen. Marten stapt in een nieuw avontuur.