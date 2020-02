Tien procent meer Friese jongeren naar Halt

Waar in 2018 jongeren nog 426 keer naar Halt werden gestuurd, was dat vorig jaar 469 keer. In de gemeentes Opsterland en Heerenveen steeg het aantal verwijzingen het hardst. Jongeren uit Smallingerland en Súdwest-Fryslân werden vorig jaar het vaakst naar Halt gestuurd.

Volgens Eveline Huisman, woordvoerster van Halt, komt de stijging van de verwijzingen onder andere doordat het Openbaar Ministerie vaker naar Halt verwijst voor delicten waarvoor ze eerder nog werkstraffen eisten. Landelijk is de stijging deels te verklaren door meer inzet van BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar). Volgens Huisman is dat in Fryslân niet aan de orde.