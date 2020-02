Man krijgt drie maanden cel voor seks met minderjarige

Hij kwam met het 17-jarige meisje in contact via een datingsite, waar ze haar gezelschap aanbood tegen betaling. De verdachte heeft daarop meerdere keren met haar afgesproken en drie keer seks met haar gehad, terwijl hij wist dat ze 17 jaar oud was.

Strafbaar

Volgens de wet is het strafbaar om tegen betaling seks te hebben met een minderjarige. Het doel daarvan is om de minderjarige te beschermen tegen het zelf verrichten van prostitutiewerkzaamheden en om de seksuele exploitatie van minderjarige te bestrijden. Ook als het seksueel contact vrijwilliger tot stand komt, zou het grote nadelige psychische gevolgen kunnen hebben voor de minderjarige.