Tryater gaat meer de focus leggen op jeugd

Klimaatverandering

De voorstelling gaat over klimaatverandering en is een goed voorbeeld van de richting die Kistemaker op wil. Ze wil grote thema's aankaarten die te maken hebben met de mens, natuur, eten en dus het milieu. "Het lijkt me leuk om dat inzichtelijk te maken zodat de kinderen kunnen lachen, zich verbazen of er zelf over na gaan denken. Ik vind het belangrijk dat kinderen hier al mee in aanraking komen en hier een mening over kunnen vormen."

Kistemaker gaat komende zomer los, samen met de nieuwe artistiek directeur Tatiana Pratley, die Ira Judkovskaja opvolgt.