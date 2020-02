Mooie week voor Kallon krijgt vervolg: terug in basis Cambuur

Ek trainer Henk de Jong is bliid mei de kontraktferlinging fan Kallon. "Wy kinne hiel goed mei-inoar opsjitte. Issa wol graach by ús bliuwe. Dat jonkje kin ek yn de earedifyzje trochgroeie, as we dêr oait in kear hinne gean kinne. Mar it is benammen in fantastyske jonge om mei te wurkjen."

Van der Vlag en Bosschaart

De contractverlenging voor Kallon was niet het enige Cambuurnieuws deze week. Woensdag maakte de club bekend dat ook keeperstrainer Peter van der Vlag en assistent-trainer Pascal Bosschaart langer in Leeuwarden blijven. De Jong daarover: "Ze brengen zoveel kwaliteit. Dat geeft mij zoveel rust als hoofdtrainer. Het zijn, net als Issa, fantastische jongens om mee te werken. Ze zijn niet gemeen en ik hoef niet achterom te kijken of ze me schieten. Ik kan open werken en dat is wel heel lekker."

Henk de Jong: