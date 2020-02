"Epke naar de Spelen? Honderd procent zeker!"

De belangrijkste vraagt is: hoe fit is Epke? In november werd hij geopereerd aan zijn voorholten. Epke bleef last houden, had veel hoofdpijn en zijn conditie was daardoor slecht. "Maar het gaat nu beter. Hij is al een paar weken in Australië om te bouwen aan een goede oefening. Maar hij is nog niet honderd procent", zo zegt Herre. Turncoach Tjalling van den Berg is het daar niet mee eens. "Hij is honderd procent fit. Niet 110 procent. Dat betekent dat hij niks over heeft."

Turncoach Herre Zonderland over Epke: