'Welles-nietesspelletje' over stikstofcrisis na eigen onderzoek van Mesdagfonds

Sommige boeren liggen al sinds het begin van de stikstofcrisis met het kabinet in de clinch over het aandeel van agrarische sector in de stikstofproblematiek. Volgens het RIVM zijn de boeren verantwoordelijk voor 46 procent van de stikstofuitstoot. De boeren zelf zeggen dat de cijfers niet kloppen en hebben daarom zelf onderzoek laten doen door het Mesdag Zuivelfonds.