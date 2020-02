Drachtster Boys komt met regenboogvlag: "Van en voor iedereen"

Dan overhandigen Sportbedrijf Drachten, COC Friesland, Tûmba en de KNVB de vlag aan Drachtster Boys. Er komt ook een fotomoment.

"Drachtster Boys wil op deze manier krachtig en helder laten zien dat iedereen, ongeacht geaardheid, ras, kleur, culturele achtergrond of wat dan ook van harte welkom is", zegt voorzitter Gijs Lonkhorst. "Om te voetballen, te trainen of vrijwilliger te zijn. Wij willen een veilige omgeving bieden voor iedereen. Drachtster Boys is van en voor iedereen."

In het kader van de verenigingssteun die Sportbedrijf Drachten in de gemeente Smallingerland geeft, zijn beide partijen in gesprek over de mogelijkheden om er dagelijks aandacht aan te besteden.