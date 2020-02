It Fryske Gea bestaat 90 jaar: van hekken plaatsen tot natuurontwikkeling

Nu heeft It Fryske Gea grote natuurgebieden in beheer, maar dat was in het begin wel anders. Directeur Henk de Vries: "Het waren vrijwillige natuurbeschermers die niet veel geld hadden. En het begon met kleine terreintjes en op een bijzondere manier middels een gift of iets dergelijks. Daar zat Jongemastate bij Raerd bij, maar ook de Landweer bij Bakkeveen."

Slag gemaakt naar natuurontwikkeling

De manier waarop het natuurbeheer gebeurde is ook erg veranderd. Eerder was een hek om een natuurterrein heen al voldoende, maar later werd duidelijk dat de natuur soms ook beheerd moest worden. En daarna is de slag gemaakt richting natuurontwikkeling. Dan zorg je ervoor dat er bijzondere natuur komt op plaatsen die de potentie hebben om daar ruimte voor te bieden. De Séfonsterpolder bij Rijs is daar een voorbeeld van; de nieuwste aankoop van It Fryske Gea, als het doorgaat.