Dronken bromfietser betrapt op rijden zonder rijbewijs

Zijn 30-jarige passagier had ook te diep in het glaasje gezien en kreeg een rijverbod om te voorkomen dat zij achter het stuur zou kruipen. Een uur later werd ze toch rijdend aangetroffen. Op het bureau moest ze een blaastest doen, waaruit bleek dat ze ook meer alcohol had gehad dan toegestaan. Ze kreeg ook een proces-verbaal voor het rijden onder invloed en voor het rijden met een rijverbod.