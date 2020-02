Manon Kamminga wint eerste marathonwedstrijd in Luleå

Derde overwinning Kamminga

De wedstrijd van donderdag in Luleå is de vierde in het KPN Grand Prix-klassement. Dat klassement bestaat in totaal uit zes wedstrijden. Eind januari waren op de Weissensee in Oostenrijk de eerste drie wedstrijden, komend weekend in Luleå de laatste twee. Kamminga won ook al twee van de drie eerste Grand Prix-wedstrijden. Ze is ook klassementsleidster.

De mannen komen donderdag ook in actie. Ze beginnen om 12.00 uur en schaatsen 100 kilometer.