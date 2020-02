Nicole Steigenga sprint naar winst in Dubai

De 22-jarige Steigenga was met vier anderen weggereden uit het peloton, dertig kilometer voor de finish. De vijf streden daarna om de winst in de slotetappe. Steigenga kwam net wat eerder over de streep dan Amalie Lutro uit Noorwegen.

Eerste Nederlandse winst

Steigenga is de eerste Nederlandse wielrenster die dit jaar een UCI-koers wint. Het is voor Steigenga haar eerste overwinning in het shirt van haar nieuwe team Doltcini-Van Eyck Sport en haar tweede overwinning in haar carrière op World Tour-niveau. In 2018 won ze een etappe in de Ronde van Valencia.

De eindoverwinning in de eerste editie van de Dubai Women's Tour was voor Lucy van der Haar uit Engeland. Steigenga eindigde als dertiende in het algemeen klassement.