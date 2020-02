Meer aandacht voor Friese kunst in het Fries Museum

Other Worldly is een expositie met werken over het water: de flora de fauna, maar ook vervuiling en natuurgeweld zoals overstromingen. "Bewust gekozen, omdat deze provincie zo direct verbonden is met alles wat met zee en water te maken heeft", is de verklaring van Hagenaars voor haar expositiekeuze.

Ook buitenlandse kunstenaars die de nieuwe conservator aan het Friese publiek wil laten zien, zullen op een of andere manier een band met Fryslân moeten hebben. Zo is op de expositie onder andere werk te zien van Kinke Kooi. Een kunstenaar die op dit moment met haar tekenwerk grote waardering krijgt in New York, maar is geboren in Leeuwarden. Een extra reden voor Hagenaars om juist van deze kunstenaar een werk aan te kopen voor de vaste collectie van het Fries Museum.

Taus Machakheva

Als een ander voorbeeld noemt Hagenaars de Russische kunstenaar Taus Machakheva, die ze naar Leeuwarden wil halen. Ook zij hoort net als de Friezen bij een minderheidsgroep met een eigen taal. Voor de nieuwe expositie zal Machakheva daarom eerst enige tijd in Fryslân wonen en werken om vanuit die ervaring tot een eigen creatieve verbeelding te komen. "Ik wil graag dat de mensen door de kunst die ik laat zien over de wereld gaan nadenken. En hun eigen plek daarin. Kunst is niet in pamflet dat een mening verkondigt, maar moet de toeschouwer juist stimuleren om tot zijn eigen gedachten te komen."

Osedax

Daarin is Hagenaars met haar eerste expositie dan treffelijk geslaagd, zo bleek uit de reactie van het publiek bij IepenUP. Vooral de installatie Osedax had bij een aantal bezoekers veel indruk gemaakt. Als Hagenaars haar zin krijgt, wordt dit werk, dat in een soort black box een buitengewoon beeld geeft van het ecosysteem op de zeebodem, binnenkort ook door het Fries Museum aangekocht.