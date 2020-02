Proef met asielzoekers als tolk in Smallingerland met jaar verlengd

De pool is eind 2018 begonnen als experiment voor een jaar en wordt nu dus weer een jaar verlengd. "Het voldoet goed en er wordt veel gebruik van gemaakt", zegt Antje van der Veer van de Tolkenpool.

De Tolkenpool is een experiment van de gemeente, VluchtelingenWerk, it COA en Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.). "Als iemand een tolk nodig heeft, belt die persoon met het hoofdkantoor van de M.O.S. Dan zeggen zij waar en wanneer ze een tolk nodig hebben. Dan komen ze bij mij en ik koppel het weer terug naar de persoon die de tolk nodig heeft."

'Huis-, tuin- en keukengesprekken'

In die groep zitten voornamelijk asielzoekers en statushouders die als tolk optreden bij 'huis-, tuin- en keukengesprekken'. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een gesprek op school of in het buurthuis of aanmelden bij de sportvereniging. De vrijwilligers hebben een training gehad van VluchtelingenWerk over (interculturele) communicatie en gespreksvaardigheden.

Het zijn voornamelijk asielzoekers en statushouders voor wie er moet worden getolkt. Maar de tolken kunnen ook worden aangevraagd door burgers die bijvoorbeeld in contact willen komen met de buurvrouw die niet dezelfde taal spreekt. "Iedereen mag een beroep doen op de Tolkenpool."