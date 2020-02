Thierry Baudet: "Politiek moet stoppen met haar onzinnige stikstofbeleid"

Mick Tinga, regiobeheerder bij Farmers Defence Force, kijkt tevreden terug op de protestdag woensdag. "Het was een mooie dag en alles is goed verlopen." Volgens hem hebben alle boeren zich aan de oproep gehouden om niet over de snelwegen te rijden. "Uitendelijk waren er zo'n 10.000 boeren, meer dan wij hadden verwacht."

Coalitiepartij D66 heeft inmiddels gezegd dat ze niet meer met Farmers Defence Force in gesprek willen, omdat de 'extreme groep' niet aan de onderhandelingstafel hoort. Daar is Tinga het niet mee eens. "Farmers Defence Force is in korte tijd ontstaan en kijk naar wat we hebben bereikt."

Meer druk op de zaak

Tinga denkt dat het protest effect heeft gehad en vindt dat de boeren de demonstratie netjes hebben gehouden. "Ze mogen in Den Haag in hun handen knijpen. Als je kijkt naar hoe ze in Frankrijk protesteren bijvoorbeeld..." Volgens hem moet er in ieder geval nog meer druk op de zaak komen. "We gaan zien wat donderdag de uitslag is en wat de reacties zullen zijn. Het is een spannende dag."