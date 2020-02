Mooiste camperplaats van Nederland ligt in Lollum

Het terrein is 5 hectare groot, maar toch is er maar plaats voor vier campers. De camperboerderij kreeg als waardering een gemiddeld cijfer van 9.8 van de bezoekers. Er moesten minimaal vijftien recensies over de locatie komen. Tweede werd Campererf Kweetal in Zuid-Holland en derde Wellinghoeve in Groessen.

Opmerkelijk is dat twee jaar geleden de prijs ook al naar Piet en Martha uit Lollum ging. Naast het aanbieden van vier camperplaatsen maakt het echtpaar ook meubels en houden ze ook nog wat dieren. In het verleden waren ze boer, maar daar zijn ze jaren geleden mee opgehouden. Op het camperplatform is informatie te vinden over 33.000 camperlocaites in Europa. Elke maand kijken er 180.000 mensen op de website.