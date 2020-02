Brian doet mee aan landelijke wedstrijd meest talentvolle mbo'er van Nederland

Wie is de meest talentvolle bakker, kapper of metselaar van Nederland. Om daar achter te komen gaan leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) uit het hele land de strijd aan in Skills the Finals. Van 4 tot en met 6 maart wordt in het WTC Expo in Leeuwarden door zo'n duizend mbo'ers gestreden om de Nederlandse titels.