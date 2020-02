VIDEO: IepenUP live: onderwaterwereld

In deze aflevering van IepenUP live praten we met kunstenaars over de nieuwe tentoonstelling in het Fries Museum over water en de zee.

Bert Looper van Tresoar vertelt over de geschiedenis van water in de Friese taal en kunstenaar en muzikant Tristan Visser laat horen hoe hij in Groenland met walvissen muziek maakt.

Verder laat dichterscollectief Rixt horen en zien hoe belangrijke plaats het water in de Friese poëzie heeft.

Oud-visser Doeke van der Zee komt ook langs om te vertellen over hoe het is om op zee te zijn. Te zien is een fragment van de korte film 'Bûtendyk' die de eerste prijs won voor beste amateurfilm op het Noordelijk Filmfestival.