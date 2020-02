Gedeputeerde Hoogland schuift 'regenboogvlag' door naar Provinciale Staten

Dat Fryslân geen regenboogprovincie is, betekent niet dat Fryslân tegen is, zegt Hoogland. "Fryslân staat open voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat wil ik heel duidelijk zeggen."

Discriminatiebestrijding

Hoogland wijst erop dat Fryslân aardig wat geld steekt in discriminatiebestrijding. Het gaat om een bedrag van 800.000 euro. Ook vindt hij dat het aan Provinciale Staten is om te besluiten over de regenboogvlag. "Wij maken serieus werk van acceptatie en gelijke behandeling", zegt Hoogland. "Niet symbolisch, maar door serieus te investeren. Acht ton in allerlei projecten, maar ook door 100.000,- euro bij te dragen aan de landelijke Roze Zaterdag die dit jaar op 20 juni in Leeuwarden gehouden wordt."

Tot nu toe was in de Staten geen meerderheid voor de regenboogvlag. Die zou overbodig zijn, omdat gelijke behandeling van bijvoorbeeld seksuele aard al is geregeld in de grondwet.

Opvallend is dat Hoogland zelf van de PvdA is. Voor de verkiezingen van afgelopen jaar zat die partij nog in de oppositie. Toen waren ze nog wel voor de regenboogvlag.