24 uur zwemmen, dan 12 uren rust, weer zwemmen, rusten en weer zwemmen. In totaal 72 uren ligt Stefan van der Pal deze voorjaarsvakantie in het water van zwembad het Kalverdijkje in Leeuwarden. Dit alles als training voor zijn monstertocht langs de elf steden deze zomer. Van der Pal is gymnastiekdocent en kan daarom in schoolvakanties goed trainen. Woensdag is hij over de helft.