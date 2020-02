Inhoud containers OOCL Rauma aangespoeld op Deens Waddeneiland

Voor het merendeel is er papier aangespoeld. De stranden liggen over een lengte van enkele kilometers vol met stukken en rollen papier.

Rijkswaterstaat heeft de eigenaar van het schip aansprakelijk gesteld voor de berging en de opruimkosten. Of Denemarken al contact heeft gehad met de reder en deze ook al aansprakelijk heeft gesteld, is nog niet bekend.

Het schip verloor vorige week zeven containers boven Ameland en Terschelling. In de containers zat papier, karton en melkpoeder. Het is nog onbekend of de melkpoeder verpakt zat in plastic verpakkingen of in balen.