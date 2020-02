Hoger beroep tegen oud-Statenlid Buisman: opnieuw taakstraf geëist

De provincie deed aangifte tegen Buisman, omdat hij in 2014 geld had overgemaakt naar zijn eigen rekening. Dat geld was bedoeld als vergoeding voor fractiepersoneel. Buisman had zich toen al afgescheiden van de PVV, na de minder-Marokkanen-uitspraken van Geert Wilders.

Buisman verklaart dat hij wel op zoek was naar een fractiemedewerker, maar dat het niet lukte iemand te vinden. Daarom had hij die taken zelf op zich genomen. Hij weigerde daarom ook het geld terug te betalen.

De bestuursrechter had eerder al bepaald dat Buisman het geld - ruim 17.000 euro - moet terugbetalen. Volgens de officier van justitie is dat nog steeds niet gedaan.

Negatieve publiciteit

Bij de rechtbank kreeg Buisman alleen een voorwaardelijke taakstraf opgelegd, onder andere omdat hij veel negatieve publiciteit had gekregen. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens. Buisman ging zelf in beroep tegen het vonnis van de rechtbank.

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.