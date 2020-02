Scheepswrak op Terschelling ouder dan gedacht: "Misschien wel 500 jaar oud"

Volgens Coenen is het schip net andersom gebouwd dan schepen die al bekend waren. En dat is uniek. Waarom dat zo gedaan is, weet Coenen niet. "Het zou kunnen zijn dat er een minder zware constructie moest zijn bovenin het schip."

De restanten van het schip vertonen wel gelijkenissen met schepen uit de zestiende eeuw. "Daarom is het misschien wel 500 jaar oud."

Beter vaststellen

Met monsters die donderdag worden meegenomen kan nog beter vastgesteld worden hoe oud het schip is en waar het vandaan komt. Dat is bijvoorbeeld af te lezen aan de jaarringen in het hout. Coenen denkt aan Nederland of één van de andere landen om de Noordzee heen.

De stukken, die op dit moment bij de gemeentewerf liggen, komen waarschijnlijk van de achtersteven van een schip. De onderzoeker denkt dat het nog wel eens om een handelsschip kan gaan. "Want het is behoorlijk groot en zwaar gebouwd, dus het is een zeegaand schip geweest. Meestal werden die voor de handel gebruikt."