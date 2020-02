PFAS-informatie op nieuwe grondkaarten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel kunnen nu makkelijker checken of er op bepaalde locaties grond mag worden weggehaald of niet. Beide gemeenten hebben hun grondkwaliteitskaarten aangevuld met informatie over PFAS. Dat zijn de stoffen waar sinds vorig jaar veel om te doen is, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.