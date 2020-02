Eerste vogels laten zich weer zien vanwege vroege lente

Het is eigenlijk heel simpel, legt Veenstra uit. "De dieren reageren gewoon op hun omgeving. Nu het al een beetje lente is, is er voor de kieviten veel eten te vinden. En als je veel kunt eten, dan voel je je vaak ook wat beter."

Want er is genoeg te vinden voor de vogels. "Het land zag er de afgelopen dagen heel mooi uit, met een hoog waterpeil. Er staan overal plassen op het land. Voor de vogels is het ideaal. Die moeten het voornamelijk hebben van de wormen, die zijn er nu volop. Als het nu hartstikke koud was, dan blijven ze onderin zitten. Maar nu willen ze naar boven toe komen, wat dat betreft is het perfect."

Hooikoorts

En er zijn meer tekenen dat de lente vroeg is. "De paddentrek is begonnen, ook dat is vroeg. De egels zijn alweer actief en sommige bloemen lopen ook al wat uit. Daarnaast zullen de hooikoortspatiënten het ook wat eerder merken."