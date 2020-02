Touwtrekvereniging de Watermannen doet mee aan WK: "We strijden voor goud"

De touwtrekkers mogen, na maandenlang trainen, hun kracht meten op het WK. "We gaan er hard voor strijden, want we strijden natuurlijk voor goud", vertelt Jiska Schellens van de Touwtrekvereniging.

De dames doen in meerdere klassen mee. "Op donderdag en vrijdag heb je de open wedstrijden, dat betekent dat iedereen daar aan mee mag doen. Op zaterdag en zondag komen de nationale teams uit, dat betekent dat het de landenteams zijn. Wij doen zowel in de open klassen als de landenteams mee."

Afkomstig uit verschillende verenigingen uit het hele land, reizen de dames flink wat af om twee keer per week met elkaar te trainen. Naast de trainingen samen, traint iedereen bij zijn eigen vereniging ook nog twee keer per week. De trainingen bestaan uit conditie, kracht en het met elkaar omhoog trekken van een bak met gewichten. "Maar de techniek is minstens zo belangrijk", zegt Schellens. "Kaarsrecht aan het touw zonder een kromme rug is essentieel."

Coronavirus

"China en Taiwan zijn in de damesklasse de regerend wereldkampioen, dus dat betekent dat als China al afvalt vanwege het coronavirus, dat de kansen wel iets groter worden voor ons. Maar we vinden wel, hoe meer teams er mee doen, hoe leuker. Aan de ene kant balen we ervan, maar aan de andere kant brengt het ons wel een stukje dichterbij een podiumplek", vindt Schellens.