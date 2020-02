Rechtbanktolken woedend op minister Grapperhaus

"De minister weigert om te luisteren naar onze voorstellen, en daardoor staat een eerlijke rechtsgang onder druk", zegt de Actiegroep Registertolken en -Vertalers. Ook wil Grapperhaus hun vergoeding, die sinds de jaren 80 gelijk is gebleven, niet verhogen.

"Als we naar een zitting moeten en een verdachte komt niet opdagen, dan krijgen we daar ongeveer 42 euro bruto voor. De minister wil daar zo'n zeven euro van maken", legt tolk Fries Fedde Dijkstra uit. "Daar kun je het parkeergeld niet eens van betalen." De tolken dragen het Duitse systeem aan als oplossing. Daar regelt de overheid zelf de financiering van tolken en ligt het uurtarief op zo'n 70 euro.

In strijd met verdrag voor de mensenrechten

Waarom de minister zo sterk vasthoudt aan zijn eigen standpunt, heeft Dijkstra zo snel geen antwoord op. "Als hij daaraan vasthoudt, handelt hij in strijd met het verdrag van de mensenrechten. Volgens de rechtlijnen zou hij deze beslissing niet mogen nemen."

De tolken en vertalers waren van plan woensdag te demonstreren in Den Haag, maar dat valt samen met het boerenprotest. Daarom blijven de tolken en vertalers woensdag thuis. "Voor ons is het ontzettend jammer dat het demonstreren, na al die voorbereidingen, niet door kan gaan vanwege de boeren."

Debat

Het plan was dat er zo'n 300 zwijgende tolken en vertalers zouden protesteren. "Maar als er zwijgende tolken staan en toeterende boeren met trekkers, dan vallen we niet op." De tolken en vertalers gaan wel naar het debat over dit conflict in de Tweede Kamer woensdag.

Dijkstra heeft toch goede verwachtingen van dat debat. "In Nieuwsuur werd gezegd dat alle politieke partijen niet begrijpen waarom de minister dit wil. Dus wij denken dat de minister wel flink wat vragen zal krijgen over hoe het nu precies zit. Wij hopen dat hij op andere gedachten kan worden gebracht."