Grote behoefte aan een culturele bruisplek in Joure

Geld

Grote vraag is of er geld beschikbaar is voor een nieuw multifunctioneel centrum. Uit onderzoek van Omrop Fryslân eind vorig jaar bleek dat de gemeente De Fryske Marren per inwoner het minst aan cultuur uitgeeft van alle Friese gemeenten. Wethouder Roel de Jong wil deze uitkomst graag nuanceren. "Als je kijkt naar gemeenten die een theater hebben, dan gaan de kosten al snel omhoog en dat geeft een vertekening."

Hij doelt op de gemeente Súdwest-Fryslân, die in dezelfde categorie gemeente valt als De Fryske Marren: van tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. "Aan de andere kant maakt dit onderzoek de gemeente wel alert om goed te kijken naar hoe we eigenlijk helpen waar we allemaal in investeren qua cultur."

De Jong laat weten dat er in de planvorming van de bruisplek met opzet niet meteen al een bedrag aan is gekoppeld. "De verenigingen moeten eerst zelf kijken wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. Ik verwacht dat hier verschillende scenario's uitkomen en hier moet de gemeenteraad dan een besluit over nemen."