LIVEBLOG: Rust keert terug in Den Haag na boerenprotest

Boer Arjen Schoustra uit Easterwierrum is op zijn boerderij gebleven en niet naar Den Haag. Hij moet gewoon aan het werk. Schoustra steunt zijn collega's in Den Haag wel. "Dat er iets moet gebeuren, daar ben ik niet op tegen", zegt hij. "Maar we kunnen niet direct overgaan op paard en wagen. We moeten vooruit, met z'n allen. Dus als we moeten saneren vanwege de stikstof, dan moeten ook de luchtvaart en stikstof mee."