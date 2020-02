Voorjaarsvakantie in Hindeloopen: kinderen op zoek naar het geheim van de fontein

Riemkje Pitstra van Museum Hindeloopen kan de kinderen alles vertellen over 'Het geheim van de fontein!'. De laatste tijd gebeuren er vreemde dingen bij de fontein van Hindeloopen. Er komen dieren uit de zee naar het dorp en in het museum ontdekken ze elke ochtend natte plekken. Het gerucht gaat dat er een watermonster in het dorp is. Het is aan de kinderen om het raadsel op te lossen. Pitstra: "De kinderen kunnen waterproefjes doen, een bootje in een flesje maken en andere dingen knutselen."

Een van de bezoekers is een beppe uit Workum, die haar kleinkinderen uit Hilversum mee heeft genomen. "Ik dacht: we moeten maar even naar het museum."