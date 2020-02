Johan Teake Dekker werkt hard aan wereldrecord kloksimultaan dammen

Johan Teake Dekker uit Gorredijk wil op 25 april het wereldrecord kloksimultaan dammen verbeteren. Dat houdt in dat hij tegen een groot aantal tegenstanders speelt, dat de bedenktijd bijgehouden wordt met en damklok en dat er op zijn minst een score van 70 procent gehaald moet worden. Dekker wil het in Sportstad Heerenveen opnemen tegen 46 spelers. Het record is op dit moment in handen van de Rus Alexander Georgiev met 45 partijen.