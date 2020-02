Zes Friezen naar WK-shorttrack, Knegt alleen op de relay

Nederland heeft bij de mannen maar twee startplekken voor het individuele toernooi. De Laat behaalde in januari bij het EK in Debrecen zilver op de 1.500 meter. In het eindklassement eindigde hij als vierde. De 20-jarige Roes pakte anderhalve week bij zijn wereldbekerdebuut, in Dresden, meteen zilver op de 1.500 meter.

Bij de vrouwen mag Nederland drie shorttracksters afvaardigen. Naast Europees kampioene Suzanne Schulting uit Tijnje kiest Otter voor Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof. Rianne de Vries uit Akkrum en Xandra Velzeboer rijden de aflossing.

De wereldkampioenschappen zijn van 13 tot en met 15 maart.