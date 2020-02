Henk Hoekstra: "Thialf mag wel eens wat meer ambitie tonen"

Hoekstra kan er kort over zijn: "Thialf is hét ijsstadion van Nederland. Het is een topsportaccommodatie. Maar de wedstrijden waar het om gaat, worden hier niet gehouden."

Hij vindt dat er meer initiatief moet worden genomen. "Er wordt al een aantal jaren gesproken om de ijshockeyhal aan te pakken. Als je dan slim bent, kijk je naar wat je kan doen. Ik vind ook dat wij wel eens wat meer ambitie mogen tonen. Die ambitie was er bij de 400-meterbaan ineens wel toen Almere naar boven kwam. Sjinkie weet precies waar hij over praat. Wij moeten als Friezen Thialf op de kaart houden."

"Er moet wel wat gebeuren"

Hoekstra praat over de ijshockeyhal en de 400-meterbaan. "Die baan is op een niveau gezet en daar zijn trainingsfaciliteiten aan verbonden om een topsportklimaat te krijgen. Maar dan kunnen de topwedstrijden er niet gespeeld worden omdat de ijshockeyhal niet voldoet. Eigenlijk heeft die wel een aantal dingen die gekoppeld kunnen worden aan de 400-meterbaan, bijvoorbeeld de business lounges. Maar de hal zelf voldoet niet. De hal is meer dan 50 jaar oud. Om te spelen gaat het nog, maar er moet wel wat gebeuren."

Opkomende sporten

Volgens Hoekstra zou Thialf meer in moeten spelen op opkomende sporten. "Het langebaanschaatsen is vrij klein, shorttrack, ijshockey en curling ontwikkelen zich sterk. Wij moeten dat ook bij Thialf houden. Er komen dus andere sporten op waar Nederland ook aan meedoet." Wat is er dan nodig? "Het is geen rocket science. Als de hal beter is, kun je er ook eens een WK-ijshockey op Nederlands niveau halen met junioren en vrouwen. Als je een paar grote toernooien binnen kan halen, dan kan er ook geld verdiend worden."