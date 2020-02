Lifelines in Leeuwarden onderzoekt of Friessprekers gezonder oud worden

In Lifelines wordt er gekeken naar aanwijzingen waarom de één ziek wordt en de ander gezond blijft. Door middel van bloedafname, urine onderzoeken, hartfilmpjes maken en bloeddruk checken proberen ze aanwijzingen te vinden hoe men gezond ouder kan worden.

"Er zijn ook bepaalde dingen die wij gelijk in het bloed onderzoeken, en dat koppelen wij dan ook meteen terug naar de deelnemers", legt Johanna Rienks uit in het radioprogramma Weistra op Wei. "De cholesterol is iets wat we bijvoorbeeld meten en dan gelijk teruggeven. Als dat wat te hoog is, dan vragen we de deelnemers ook om contact op te nemen met de huisarts. Op die manier zijn er inderdaad mensen echt geholpen."

Taal en muziek

In het onderzoek wordt er ook gekeken naar taal en muziek. Als je meerdere talen spreekt, helpt dat om gezonder oud te worden. De hersenen moeten dan tussen activiteiten wisselen. "Er is een onderzoek tussen Universiteit Groningen en het UMCG. En het gaat er dan om dat als je meerdere talen spreekt, dat je brein dan actiever wordt en de hersenen flexibel moeten zijn", vertelt Rienks.

Over een half jaar tot een jaar worden de eerste aanwijzingen bekend.