Kleermaker Ali Sepet uit Heerenveen: "Ik ben ontzettend dankbaar"

Machines, knopen, scharen en meer dan duizend ritsen. Alles heeft een zwarte laag of is gesmolten na de brand. In het gebouw dat Sepet huurt is niets meer heel. Voor de deur van de winkel staat een container waar schoonmakers alles in gooien. Eigenaar Ali Sepet is flink geraakt en ziet de inboedel voor de tweede keer naar het vuilstort gaan. "Ik ben vreselijk slecht, mijn kinderen moeten huilen en mijn vrouw ook", vertelt Sepet. "Maar gelukkig zijn er heel veel hulpvaardige mensen in Heerenveen. Ik ben ontzettend dankbaar".