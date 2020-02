Kinderdagverblijven mogen niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Locatiemanager Minke Cuperus van de Vandaag-vestiging in Drachten merkt wel dat er steeds meer ouders naar vragen. "Het leeft wel meer bij ouders. Wij houden het al een poos bij en vragen ouders bij de inschrijving of ze willen deelnemen aan het vaccinatieprogramma. Ik heb hier zo'n 50 kinderen op de opvang, daarvan zijn er twee niet gevaccineerd. Maar ik denk ook: besmetting kan overal, ook in de supermarkt of op straat. Dus lost het 't op? Dat is de vraag."

"Voor beide kanten valt wat te zeggen"

Jessie Schipper van kinderdagverblijf Vandaag: "Wij vinden er nog niet heel veel van, het is een moeilijk onderwerp. Voor beide kanten valt wat te zeggen, daarom hebben wij nog niet een standpunt. Je wilt wel de veiligheid van de kinderen garanderen. Maar wat is veiligheid? En welke keuzes maak je? Vanuit onze visie wil je eigenlijk nooit kinderen weigeren. Wij wachten de regelgeving af, het is voor iedereen anders."

Moeder Djohy de Calonne vindt niet dat het weigeren van kinderen nodig is, al is haar dochter wel gevaccineerd. "Ik kan niet bepalen voor kinderen van andere ouders of zij moeten inenten. Als je kinderen zou scheiden heb je nog meer verspreiding van groepen, en dat is ook niet altijd wenselijk."