Steun voor actievoerende boeren brokkelt af

Ondervraagden die hun antwoorden hebben toegelicht, hebben onder andere moeite met de vergelijking met de Holocaust die FDF-voorman Mark van den Oever in december vorig jaar maakte. Een deelnemer aan de enquête vertelt in eerste instantie de frustratie en emotie van de boeren te begrijpen, maar nu niets meer ziet in de protesten. De Holocaust-vergelijking en het in gevaar brengen van de veiligheid hebben ervoor gezorgd dat deze ondervraagde zich heeft afgekeerd van de beweging.

Dat er actie wordt gevoerd tegen het stikstofbeleid vindt men niet zo gek; meer dan 60 procent van de ondervraagden is het daar geheel of gedeeltelijk mee eens. Blijkbaar is het de vorm en de felheid van de protesten die weerstand oproepen.