VIDEO: Wereldkampioen Douwe de Vries weer thuis bij zoon Melle

Douwe de Vries stond zaterdag nog in Salt Lake City op het hoogste podium bij het wereldkampioenschap afstanden. Enkele dagen later is hij weer thuis bij vrouw Yanna en zoon Melle. De Vries' seizoen zit er op en dus heeft hij de komende weken alle tijd om rustig na te denken over zijn toekomst. Gaat de 37-jarige De Vries nog een jaar door of komt het einde in zicht?