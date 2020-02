Nestkastjes tegen eikenprocessierups: "Wij denken een stap vooruit"

De gemeente Achtkarspelen heeft de keuze gemaakt om de rups op een natuurlijk manier te bestrijden. "We willen niet spuiten," zegt Max de Haan terwijl hij een eerste kastje in de boom hangt. "We willen graag de bomen en de biodiversiteit houden. Als we spuiten, gaat alles weg. Dat zou zonde zijn."

Dat idee wordt door veel mensen gedeeld die een kastje ophalen. "Ik heb bij mijn huis veel bomen," zegt Douwe de Vries. "Maar die wil ik daar graag houden. We weten dat spuiten ook een optie is om de rups te bestrijden, maar dan blijft er niets meer van mijn tuin over. Dus dit is hopelijk de beste optie."

Of de kastjes zullen helpen, moet komende zomer blijken, als de rups weer in Fryslân zal opduiken.