Warmtescans: "Ik wil wel eens zien waar die warmte verloren gaat"

Door een warmtescan is te zien waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Een beter geïsoleerd huis scheelt in energiekosten en is beter voor het milieu.

"Zo'n scan is puur bewustwording en inzicht om te zien waar er problemen zijn in het huis", vertelt Rik Heijmans, projectleider van de gemeente. "Vervolgens kunnen bewoners met de foto's, die ze van de werkgroepen krijgen, naar een installateur of adviesbureau met de vraag hoe ze het kunnen oplossen."

De gemeente stelt de warmtebeeldcamera's beschikbaar. Dat zijn kleine apparaatjes die je op je mobiele telefoon kunt klikken. Met hulp van een app geeft het apparaat aan waar het huis warmte lekt. Daar maakt de werkgroep foto's van.