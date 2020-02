Issa Kallon langer bij SC Cambuur

Kallon komt uit de jongerenopleiding van Vitesse, maar maakte zijn debuut in het betaalde voetbal voor FC Utrecht in augustus 2014. Na één seizoen bij FC Emmen maakte hij in 2017 de overstap naar Cambuur. Na een paar magere jaren is hij dit seizoen één van de smaakmakers, met zes doelpunten en acht assists.

Technisch manager Foeke Booy is blij met de contractverlenging van Kallon: "Issa heeft zo veel dreiging en diepgang in zijn spel waardoor hij voor elke verdediging een plaag is. Wij hebben er nooit geheim van gemaakt dat we hem graag in Leeuwarden willen houden en zijn vooral heel blij dat dit uiteindelijk gelukt is."