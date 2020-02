Auto over de kop en in de sloot bij Warten

De auto is waarschijnlijk over de kop geslagen, voor hij in het water belandde. Hoe dit precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ook is er nog niets bekend over hoe het met het slachtoffer gaat.

Een bergingsbedrijf moest ingeschakeld worden om de auto met een takelwagen weer uit het water te halen. Het verkeer kon daardoor korte tijd niet gebruik maken van de weg.