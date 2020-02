Stormen zorgen voor grote drukte bij dakdekkers

Het zijn met name de oudere huizen die schade hebben van de afgelopen twee stormen. "Tegenwoordig wordt alles goed neergelegd met haken, en dat waait minder snel op. Het oudere spul waait als eerste weg."

Schippers werkt op dit moment met drie man, en kan het werk amper aan. "Met de stormen konden wij het dak ook niet op", zo legt hij uit. "Het is nu gelukkig wat rustiger, dus wij kunnen nu herstellen." Volgens Schippers is het niet een uitzondering dat mensen in de afgelopen dagen potten en pannen moesten neerzetten om het water van het lekke dak op te vangen.

Paniek

De stormschade krijgt op dit moment voorrang op het andere werk. "Mensen zijn wel wat in paniek als ze ons bellen." Een lek dak heeft natuurlijk wel een impact, en dus vindt Schippers het logisch dat dit voor gaat.

En de gouden tijden zijn mogelijk nog niet voorbij voor Schippers, want aankomend weekeinde dreigt storm Ellen over ons heen te komen.