Aquazoo viert jubileum met verdubbeling van het aantal bezoekers

Het aantal bezoekers van AquaZoo ging in vijf jaar tijd van 85.000 naar 150.000. Dat wordt met name veroorzaakt door de veranderingen op het park de afgelopen vijf jaar. De dieren kregen ruimere verblijven, het speelaanbod is uitgebreid, er kwamen 'adventure routes' en de receptie, winkel en horeca werden aangepakt.

De afgelopen vijf jaar heeft het park er onder andere ijsberen vicuña's pinguïns, nijlkrokodillen, gordeldieren en luiaards bij gekregen. Daarnaast heeft het park ruim 300.000 kilo diervoer verbruikt.

Faillissement

Vijf jaar geleden maakte het bedrijf een doorstart na een faillissement en kreeg het als onderdeel van Libéma een nieuwe kans. De komende vijf jaar hoopt manager Jeroen Loomeijer nog meer bezoekers te krijgen en ziet hij mogelijkheden om het speelaanbod voor de kinderen groter te maken. "Er zijn hier zoveel mogelijkheden. We staan wat ons betreft pas aan het begin."