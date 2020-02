De schrik zit er goed in bij Wetsus na computerhack

De Kamerleden willen meer weten over de hack, die de digitale systemen van Wetsus meer dan een week plat legde. Boonstra wil niet vooruitlopen op de beantwoording van de vragen, en wil ook niets kwijt over het geldbedrag dat Wetsus uiteindelijk heeft betaald aan de hacker. Maar het is goed dat de Kamer er over praat, zo stelt hij.

Naast het losgeld, heeft het bedrijf ook last gehad van productieschade. "We hebben niet optimaal kunnen werken, maar gelukkig is de schade wat ons betreft beperkt gebleven. Met name omdat wij hier onderzoek doen naar watertechnologie, en al die analyse-apparatuur eigen computers heeft." Geluk bij een ongeluk dus, want hierdoor zijn die computers virusvrij gebleven.

Schrik zit er goed in

De hack zorgde voor de meeste opschudding op kantoor, waar de computers niet meer gebruikt konden worden. Nadat Wetsus het materiaal weer vrij had, begon het werk om een herhaling in de toekomst te voorkomen: "Wij hadden onze beveiliging goed op orde, maar het kan altijd beter en daar zijn wij nu mee bezig. De schrik zit er goed in!"

Het onderzoek naar de mogelijke dader(s) loopt nog, en Boonstra kan daarom ook nog niets zeggen over eventuele verdachten.