Tandarts nog steeds onbekend voor veel kinderen in Leeuwarden

JTV Mondzorg probeert actief kinderen naar de tandartsstoel te lokken, maar krijgt hierbij niet veel hulp van scholen en andere organisaties. Daardoor heeft één op de vijf Leeuwarder kinderen nog steeds niet een tandartsstoel bezocht. "Het is een ingewikkeld vraagstuk, en het heeft misschien niet altijd de grootste prioriteit bij de politiek", zegt directeur Raoul Trentelman.

Volgens Trentelman is het geen geldkwestie, omdat de tandarts voor jonge kinderen in het basispakket van de verzekering zit. Daarnaast worden kinderen in Leeuwarden gratis gehaald en gebracht, als dat nodig is.

JTV Mondzorg vindt het belangrijk dat de kinderen naar de tandarts gaan, maar kan niet oneindig doorgaan met hun gratis werk. "Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat wij nu drie jaar hebben geïnvesteerd, en dat als er geen betere samenwerking komt, er een moment gaat komen dat wij het besluit moeten nemen om weg te gaan uit Leeuwarden."