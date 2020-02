Vervalste schilderijen Friese kunstenaar aangeboden: "Ik zag meteen dat ik dat niet gemaakt had"

"Het is verbazingwekkend dat mensen denken dat het van mij is. Maar ik schilder in vlekken en die moeten wel op de goede plek staan. In die vervalsing zie je heel duidelijk dat bepaalde vormen niet helemaal kloppen. En ik gebruik veel helderdere kleuren."

De persoon die ze verkocht had geen idee dat hij neppe Boogaarts had. Een aantal jaren geleden had hij ze op een kunstmarkt in Gent gekocht. Nu heeft hij na de commotie contact met Boogaart gezocht om het verhaal te controleren.

"Het is sneu voor die man. Hij wilde het kwijt en was in de veronderstelling dat ik het gemaakt had. Hij schrok zich dood. Je kan zo'n man niks verwijten, want hoe moet hij dat weten?" Wie het schilderij wel gemaakt heeft, is niet duidelijk.